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10:36, 2 августа 2021 года Орловский студент остался без олимпийской награды Михаил Акименко остановился на шестой строчке итогового рейтинга.





Лучший результат кабардинца в секторе для прыжков в высоту – 2 метра 33 сантиметра. Студент Орловского училища олимпийского резерва Михаил Акименко преодолел эту высоту со второй попытки. Следующие три попытки были предоставлены нашему спортсмену для высоты 2 метра 35 сантиметров. Дважды он не взял эту высоту, а последнюю попытку перенес на высоту 2 метра 37 сантиметров, где также потерпел неудачу.



Отметим, что впервые в истории Олимпийских игр в секторе для прыжков в высоту было вручено две золотых медали.



Награды высшей пробы отправятся в Италию и Катар. Бронзу завоевал представитель Беларуси Максим Недосекин. Лучший результаты для всех призеров – высота 2 метра 37 сантиметров, однако чемпионы преодолели ее с первой попытки, а бронзовый призер – со второй.





Артём Ежаков



