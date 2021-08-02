понедельник 2.08.2021 16:46:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:36, 2 августа 2021 года

Орловский студент остался без олимпийской награды

Михаил Акименко остановился на шестой строчке итогового рейтинга.


Лучший результат кабардинца в секторе для прыжков в высоту – 2 метра 33 сантиметра. Студент Орловского училища олимпийского резерва Михаил Акименко преодолел эту высоту со второй попытки. Следующие три попытки были предоставлены нашему спортсмену для высоты 2 метра 35 сантиметров. Дважды он не взял эту высоту, а последнюю попытку перенес на высоту 2 метра 37 сантиметров, где также потерпел неудачу.

Отметим, что впервые в истории Олимпийских игр в секторе для прыжков в высоту было вручено две золотых медали.

Награды высшей пробы отправятся в Италию и Катар. Бронзу завоевал представитель Беларуси Максим Недосекин. Лучший результаты для всех призеров – высота 2 метра 37 сантиметров, однако чемпионы преодолели ее с первой попытки, а бронзовый призер – со второй.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.