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10:46, 2 августа 2021 года Трое орловцев вчера скончались от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 августа, за последние сутки в Орловской области выявлен 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 335).



Накануне выписано 69 орловцев (всего – 38 036). От последствий болезни скончалось 850 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 508 (всего – 6 312 185), число выздоровевших – 14 893 (всего – 5 640 783). Общее число летальных исходов – 160 137 (+785 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



