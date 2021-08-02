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11:52, 2 августа 2021 года Орловцам рассказали все об антителах Заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И.Круглой Иван Фисюн ответил на вопросы корреспондента ГТРК «Орел» Елены Литинской.





В регионе уже проведено 670 тысяч ПЦР-исследований на коронавирусной инфекцию. Их делают и в государственных, и в частных лабораториях. В среднем, по 1,5 тысячи исследований в день. Наличие антител определяют у каждого третьего. Но что такое антитела? Как они появляются и работают? Эти вопросы корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская» задала врачу НКМЦ имени Круглой Ивану Фисюну.



- Что такое антитела?



Есть два типа иммунокомпетентных клеток. Первый тип называется Т-лимфоциты. Эти клетки занимаются управлением всего иммунного ответа, среди которых есть «генералы». Они направляют иммунный ответ, активируя «клетки-пехоту», которые убивают вирус, либо дают команду «B» клеткам, которые производят вещества против возбудителя. Эти вещества – и есть антитела.



- Для чего появляются антитела?



Чтобы полностью уничтожить чужеродного возбудителя. Если это бактерия, то включаются т. н. «хэлперы 2-го типа». Они выделяют вещества – интерлейки́ны – которые заставляют B-клетки вырабатывать антитела. Если включаются «хэлперы 1-го типа», производящие интерфероны, то это значит, что антитела не могут достать до возбудителя. В основном это случается при вирусных инфекциях – вирус живет внутри клетки, а бактерия – снаружи. Таким образом, для борьбы с вирусом необходимы интерферон и «клетки-пехота». Остатки разрушенной клетки уничтожают антитела.



- Чем различаются разные виды антител? Например, антитела «А», антитела «B» и другие?



Антитела «А» вырабатываются клетками, расположенными рядом со слизистыми оболочками. Поэтому при их недостатке возникают инфекции слизистых тканей – стоматиты, гастроэнтериты, повторяющиеся бронхиты и так далее. Основные антитела, которые работают с уже попавшей в организм инфекцией – это иммуноглобулины класса «М» и «G». Они имеют разные способности для связывания возбудителей. «М» может связать одновременно пять, и нужен на начальном этапе болезни, когда она распространяется по крови. Своей пиковой концентрации иммуноглобулин «М» достигает к концу первой недели – началу второй недели заражения. Он работает только в кровеносной системе и не может проникнуть в ткань – слишком крупный. Там уже работает иммуноглобулин «G». Он связывает только две частицы, но может проникнуть через сосудистое русло в ткань и эффективно уничтожать возбудителей там. Таким образом, у человека сначала повышаются иммуноглобулины «М», затем подрастают иммуноглобулины «G», первые постепенное снижаются, а вторые сохраняются и добивают болезнь. Эти самые антитела и являются маркером, показывающих, что у человека есть иммунитет к возбудителю.



- Чем отличаются антитела?



На каждого возбудителя – своя специально обученная клетка. Определить их можно по иммуноферментному анализу.



- Надолго ли остаются антитела?



Зависит от того, насколько сложным был возбудитель для организма. Если он оказался тяжелым, то объем защитных «B» клеток в лимфоузлах сохраняется в определенной концентрации. Они и производят остаточную концентрацию антител. Сохраняется иммунитет как после перенесенной болезни, так и полученной вакцины.



- Смысл вакцины в том, чтобы получить антитела?



Суть в том, чтобы организм создал определенную концентрацию защитных Т-клеток, которые пойдут на уничтожение вирусов, и защитных «B» клеток, которые размножатся и произведут антитела. Знать нужно именно количество этих узкоспециализированных клеток.





Елена Литинская



