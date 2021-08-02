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12:00, 2 августа 2021 года

Бюджет Орловской области исполнен с профицитом в 736,2 миллиона рублей

В региональном правительстве подвели финансовые итоги первого полугодия.


В Орловской области в первом полугодии 2021-го региональный бюджет исполнен с профицитом в 736,2 миллиона рублей. Доходы за этот период составили 19 миллиардов 819 миллионов рублей (на 2 миллиарда 396 миллионов больше, чем год назад). Соответственно, увеличились и расходы – они составили 19 миллиардов 82,8 миллиона (+44,5 миллиона).

Цифры поступлений в бюджет увеличились за счет увеличения сборов по всем основным налогам. Социально-значимые расходы в регионе финансировались своевременно и в полном объеме, – подчеркнули в правительстве.


Артём Ежаков
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