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12:12, 2 августа 2021 года

В Орле на три дня изменят график работы МФЦ

Многофункциональные центры поменяют расписание работы с 3 по 5 августа включительно.


В Орле с 3 по 5 августа включительно изменится график работы многофункциональных центров, – сообщили в областном правительстве. Это сделано для обеспечения удобства горожан в преддверии 5 августа и в День города. График работы МФЦ представлен ниже:

Отдел МФЦ по городу Орлу и Орловскому району (г. Орел, ул. Ленина, д. 1) 3 августа будет работать с 9:00 до 20:00, а 5 августа с 8:00 до 18:00;
Отдел МФЦ по Заводскому району города Орла (г. Орел, Кромское шоссе, д. 4) 4 августа будет работать с 10:00 до 20:00, а 5 августа с 10:00 до 18-00.


Артём Ежаков
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