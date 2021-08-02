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12:16, 2 августа 2021 года

Цифровая платформа для поддержки проектов молодых предпринимателей

Команда IBS запустила платформу-навигатор «Конструкториум», которая помогает молодым предпринимателям познакомиться с новыми перспективными направлениями бизнеса, заложить основы финансовой, правовой и цифровой грамотности, найти опытных наставников и собрать команду единомышленников.

Платформа поддержки молодых предпринимателей создана по поручению Президента России, которое было дано Агентству стратегических инициатив (АСИ) в 2019 г. В конкурсе разработчиков, организованном АСИ, победила компания IBS.

На старте проекта перед командой стояли следующие задачи: создать агрегатор мер поддержки молодых предпринимателей, которые предлагают федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также коммерческие фонды; предоставить набор сервисов, который помогал бы молодым предпринимателям активнее развивать свои коммерческие и социальные проекты.

Для решения этих задач требовалось реализовать полный цикл создания системы: подготовить частное техническое задание на основе интервью с заказчиком и фокус-группами аудитории системы; создать функциональный прототип будущей платформы и разработать дизайн; разработать платформу; протестировать на реальных пользователях работу платформы с ограниченной функциональностью; запустить систему с полной функциональностью в промышленную эксплуатацию.

В результате получилась платформа-навигатор «Конструкториум», состоящая из пяти разделов: «Мои проекты». Здесь пользователь может размещать и просматривать документы, фотографии, истории проектов; «Меры поддержки». Это агрегатор, включающий более 1,5 тыс. предложений для физических и юридических лиц. Можно настроить фильтры поиска финансовой или нефинансовой поддержки в зависимости от возраста и уровня образования предпринимателя, региона, сферы и стадии проекта; «Подбор команды»». Все зарегистрированные пользователи имеют профили, в которых размещены их фото, несколько слов о себе и список компетенций. Это помогает найти людей в свою команду или получить приглашение поработать у других. Для быстрого и эффективного поиска можно настроить фильтры; «Образовательный блок». Состоит из двух компонентов. Первый — это образовательный курс, который можно проходить непосредственно на платформе. Второй — агрегатор партнерских курсов, благодаря которому можно переходить на другие образовательные сайты; «Интеллектуальная собственность». Сборник информации для пользователя по защите его идей, проектов и готовой продукции.

По мнению экспертов кафедры «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, цель «Конструкториума» - объединять молодых предпринимателей в сообщество, предлагая все необходимые инструменты, нацеленные на упрощение процедур развития проекта от идеи до работающего продукта. Сейчас в системе зарегистрировано более 63 тыс. пользователей и более 350 проектов.


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