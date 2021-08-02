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12:30, 2 августа 2021 года Под Мценском задержали иностранца с полукилограммом марихуаны Гражданину одного из соседних государств грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.





В Мценском районе Орловской области благодаря оперативной информации полицейскими задержан 33-летний гражданин соседнего государства с 538 граммами марихуаны, – сообщили в областном УМВД. Мужчину остановили на дороге – под капотом УАЗа обнаружился мешок, а в нем – наркосодержащее растение. Силовикам мужчина заявил, что сорвал его в лесополосе и собирался употребить сам.



Иностранцу грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Ждать суда он будет под подпиской о невыезде.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





