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12:46, 2 августа 2021 года Орловские сельхозугодья и живность посчитают В России началась первая сельскохозяйственная микроперепись.





В нашем регионе она охватит более 300 сельхозорганизаций и почти тысячу фермерских хозяйств. А еще личные подсобные и дачные кооперативы. Вопросы самые разные: от поголовья живности, до количества земель сельхозназначения. Всё конфиденциально. Общее количество переписчиков в Орловской области – 278 человек.





Артём Ежаков



