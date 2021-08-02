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13:04, 2 августа 2021 года

На выходных в Орловской области в ДТП пострадали трое подростков

Одного из ребят пришлось положить в больницу.


31 августа и 1 июля в Орловской области произошли две аварии, в которых пострадали дети, – сообщили в региональном УГИБДД. Подростки попали в ДТП на двухколесном транспорте.

В субботу около четырех часов дня на ул. Картукова в Орле 38-летняя автолюбительница на «Фольксваген Гольф» столкнулась с 13-летним мальчиком на электросамокате, который выезжал со двора. Ребенок госпитализирован.

Вчера в полшестого вечера 14-летний мопедист на «Орионе», не имея прав управления, потерял контроль над транспортом на полевой дороге близ села Козьминское Ливенского района и опрокинулся. Травмы получил сам подросток и его 16-летняя пассажирка.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили ранения.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области


Артём Ежаков
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