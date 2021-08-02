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13:43, 2 августа 2021 года

В Орле в День города дважды пролетят воздушные шары

Городская администрация опубликовала план центральных праздничных мероприятий.


В Орле пятого августа состоятся масштабные празднования 455-летнего юбилея областной столицы. План торжеств опубликован мэрией.

Торжества начнутся с 10:00, с посещения стелы «Город воинской славы», памятника Горбатову, бюстам Санько и Образцову, Рязанцеву и Скворцову. В 11:00 над сквером Танкистов поднимется копия Красного знамени, водруженного 78 лет назад на доме №5 по площади Мира.

В 16:00 станут доступны тематические площадки в парке Победы. Гостей ждут выставки военной тематики, реконструкция госпиталя времен войны, полевая кухня и т.д. В 18:00 начнется торжественное открытие самого парка, сопровождаемое музыкальными коллективами.

В аэропорту «Южный» в 7:00 и 18:00 запланирован пролет воздушных шаров. С 18:00 на них смогут покататься все желающие, но в первую очередь – дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей и воспитанники школы SOS-Лаврово. Через полчаса в нем начнутся показательные выступления парашютистов. В 19:30 свои умения покажут мотоциклисты и профессионалы силового экстрима. В 21:45 в аэропорту состоится фаер-шоу, а через 15 минут небо озарится праздничным салютом.

Салют запустят сразу из трех точек. Здесь можно ознакомиться с местами залпов и наиболее подходящими для наблюдения местами.

Мэрия обращает внимание на неукоснительное соблюдение противоэпидемических мер.

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Артём Ежаков
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