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14:21, 2 августа 2021 года

Отсутствие привычки курить помогло орловскому ветерану выжить на войне

Подробности своей военной жизни Михаил Клочков рассказал съёмочной группе ГТРК «Орёл».


Михаил Клочков в свои 94 года до сих пор работает на огороде. Говорит - если б не трудился столько бы не прожил. Длинной жизни помогло и отстутствие вредных привычек. Ветеран никогда не курил.

Михаил Клочков, ветеран Великой Отечественной войны: «Закуришь – и тебя тут же приметит снайпер. Командир сказал: бросайте курить, мы вам будем давать вместо папирос конфеты»

Шоколадные конфеты любит до сих пор, но предпочтение отдает все же собственно выращенным ягодам и фруктам. А еще не теряет оптимизма. В 94 года радуется каждому новому дню. Хотя судьба на его долю выпала не простая. Похоронил жену и детей. Молодость выпала на военные годы. В 17 лет в 43 попал в послеблокадный Ленинград. Воевал в войсках ПВО - прожектористом. Обозначивал цель и старался лучом света ослепить в ночном небе фашистких пилотов.

Его бригада сбила 82 самолета. Но попадали не только они, но и в них. От разорвавшегося рядом снаряда Михаил Клочков получил контузию, выжил чудом. Награжден медалью «За отвагу!». А его жизнь теперь - достояние истории.


Татьяна Тимохина
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