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14:29, 2 августа 2021 года

Где звучала «Девичья пушка»?

Презентация фильма под таким названием состоялась накануне празднования Дня города и освобождения Орла, в военно-историческом музее. Автор проекта – журналист, сценарист и режиссер документального кино Игорь Свеженцев.


История, которую рассказал Игорь Свеженцев, горестна и трогательна. Она о коротком боевом пути единственного за всю историю войны женского артиллерийского расчета. Он воевал в 1943-м году под Колпной.

Впервые, эту историю в 1980-х годах рассказал орловский журналист и писатель Геннадий Майоров. И не просто рассказал, но и помог встретиться после войны двум оставшимся в живых боевым подругам – в тех местах, где они воевали.

Своё видение подвига девушек предложил режиссер и автор сценария Игорь Свеженцев. Сьемки фильма заняли целый год. Была работа в архивах и консультации с историками, экспедиции на место боев девичьего артиллерийского расчета.

Игорь Свеженцев, автор фильма «Девичья пушка»: «Очень приятно, что люди пришли посмотреть. Есть интерес к теме, тем более сейчас, когда приближается день освобождения города. То, что эта тема живет и кого-то волнует – это замечательно и приятно».

Создать реконструкцию событий в фильме и оживить героинь режиссеру помогли актеры театра «Свободное пространство». Презентацию фильма совместно организовали военно-исторический музей и ГТРК «Орел». Эта тема близка и дорога нашим журналистам, которые неоднократно снимали и тематические передачи, и документальное кино о войне.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «Не только этот фильм, но и многие другие работы, которые получили Гран-при и стали призерами международных и российских фестивалей говорят о том, что патриотизм – это у нас в крови, и мы передаем это из поколения в поколение. Молодые журналисты и молодые авторы делают блестящие работы. Это как раз и есть вклад в то, что мы называем нашей памятью и нашим уважением»

Фильм «Девичья пушка» зрители смогут увидеть 4 августа в 17:30 и 21:00 на телеканале «Россия 24», и в 9:30 10 августа на телеканале «Россия».




Эва Стасюлевич
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