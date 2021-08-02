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14:43, 2 августа 2021 года На Орловщине ожидаются грозы Непогода прогнозируется вплоть до завтрашнего вечера.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о продолжающейся непогоде. По сообщению синоптиков, с 21 часа второго августа до 21 часа третьего августа на Орловщине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди в течение суток, в дневное время – грозы.



Ветер ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха: ночью 13-18°, днем 23-28°. В городе Орле – переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью: 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.





Артём Ежаков



