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15:48, 2 августа 2021 года

Под Дмитровском полицейские разыскали двух пропавших детей

Ребята ушли из дома после ссоры с родителями и отлучения от интернета.


В Дмитровском районе полицейские вернули домой двух пропавших детей – мальчиков 12 и 14 лет. Родители не сразу сообщили в органы о побеге, что затруднило поиски.

После прочесывания окрестностей силами спецслужб и волонтеров, ребят нашли в кукурузном поле – сначала младшего, а поздним вечером – старшего. Последний уже сам собирался домой. Оба вернулись целыми и невредимыми.

Выяснилось, что с мальчиками не делали ничего противозаконного. Из дома они ушли после ссоры – родители в воспитательных целях на время отключили подросткам интернет.

Полицейские продолжают изучать обстоятельства случившегося. С участниками ситуации ведутся профилактические беседы. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и постановке подростков на профилактический учет, – сообщили в областном УМВД.

Полиция напоминает: регулярно общайтесь со своими детьми, объясняйте им, что необходимо всегда оставаться с вами на связи, что во время самовольных уходов из дома ребенок может стать жертвой противоправных деяний со стороны посторонних.


Артём Ежаков
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