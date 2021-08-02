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16:13, 2 августа 2021 года В Орле отдали дань памяти погибшим десантникам Возложение цветов и минута молчания состоялись у памятника воинам-интернационалистам.





Сегодня, второго августа, Воздушно-десантные войска отмечают 91 год с момента основания. Однако официальным праздник стал только в 2006 году.



Традиционно в этот день вспоминают погибших десантников. В Орле к памятнику участникам локальных войн и военных конфликтов возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Основой непобедимости и несокрушимой силы ВДВ является мощное отечественное вооружение, а самое главное – сила духа и твердая воля российских десантников, их блестящая выучка и безграничная преданность стране. Оставаясь олицетворением мужества, доблести и чести, воины-десантники достойно продолжают славные традиции героев Великой Отечественной войны».





Юлия Сабельникова



