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16:54, 2 августа 2021 года

В День города Орёл ожидает «крылатый подарок»

Орловские спортсмены-парашютисты покажут жителям и гостям города свои навыки в десантировании.


Разноцветные купола украсят небо над орловским аэропортом впервые с 2016-го года. Но чтобы пятого августа все получилось красиво, необходимо потренироваться.

Всего в показательном прыжке участвуют 11 человек. Готовились целую неделю. Повторяли теорию, расчищали площадку под приземление. Все для того, чтобы порадовать жителей в День города.
Алексей Петрыкин, председатель регионального отделения ДОСААФ России: «Очень долго хотели это сделать, очень долго готовились. Хотели поздравить Орел с Днем города и от орловских парашютистов пожелать чистого неба в этом году».
Своими глазами увидеть показательный прыжок, а также пролет воздушных шаров, выступление мотоциклистов, фаер-шоу и фейерверк можно будет 5 августа на территории аэропорта «Южный».

Начало праздника в 18:00.


Анастасия Дорохова
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