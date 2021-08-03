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16:54, 2 августа 2021 года В День города Орёл ожидает «крылатый подарок» Орловские спортсмены-парашютисты покажут жителям и гостям города свои навыки в десантировании.





Разноцветные купола украсят небо над орловским аэропортом впервые с 2016-го года. Но чтобы пятого августа все получилось красиво, необходимо потренироваться.



Всего в показательном прыжке участвуют 11 человек. Готовились целую неделю. Повторяли теорию, расчищали площадку под приземление. Все для того, чтобы порадовать жителей в День города.

Алексей Петрыкин, председатель регионального отделения ДОСААФ России: «Очень долго хотели это сделать, очень долго готовились. Хотели поздравить Орел с Днем города и от орловских парашютистов пожелать чистого неба в этом году». Своими глазами увидеть показательный прыжок, а также пролет воздушных шаров, выступление мотоциклистов, фаер-шоу и фейерверк можно будет 5 августа на территории аэропорта «Южный».



Начало праздника в 18:00.





Анастасия Дорохова



