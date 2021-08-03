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17:03, 2 августа 2021 года В Орле стартовала акция «Поём двором» Она продлится до 10-го августа.





В Орле проходит акция «Поём двором», приуроченная ко Дню города. В городских дворах звучат любимые песни. Голоса орловских артистов будут звучать каждый день по новому адресу - прямо под открытым небом.



«Гастроли» по Орлу продлятся до 10 августа. Завтра, 3 августа, концерт запланирован рядом с домом 23 по улице Фомина, в среду – в сквере Героя Ермолаева и на Московском шоссе, 151.



Все концерты – в 18:00.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



