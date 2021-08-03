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17:54, 2 августа 2021 года Из донорской плазмы орловцев сделают препараты против коронавируса Подойдут только образцы с высоким уровнем антител к COVID-19.





Донорскую плазму орловцев проверяют на антитела к COVID-19. Такую задачу поставили перед службой крови. Плазма с большим титром будет отправляться на фармацевтические предприятия для производства препаратов иммуноглобулина – это еще одна попытка создания препаратов для больных коронавирусом.



Проверяться на антитела к SARS-CoV-2 будет вся плазма, которую доноры сдавали за прошедший год пандемии, которая пока не была востребована в больницах региона и находится в хранилищах.



Тестирование производится в лаборатории иммуноферментного анализа автоматически – до трехсот доз за рабочий день.



Большая часть орловцев уже переболела или вакцинирована. Поэтому тестирование даст представление о том, какой уровень антител содержится в плазме и какой объем можно отправить на создание лекарства. Увеличивать объем забора плазмы у доноров пока не предполагается.





Елена Литинская



