Главная » Новости



18:14, 2 августа 2021 года Ливенских чиновников обязали создать безопасное место хранения чрезвычайно опасных отходов Местным жителям некуда складировать ртутьсодержащие лампы.





Орловская природоохранная прокуратура через суд добилась решения о создании на территории Ливенского района оборудованного места складирования отходов чрезвычайно опасного I класса. Ранее выяснилось, что для накопления ртутьсодержащих ламп поросту не было территории, а местные чиновники ненадлежащим образом исполнили обязанность по организации сбора такого мусора. Это потенциально могло привести к экологической угрозе, а также опасности для жизни и здоровья граждан. Решение суда вступило в законную силу, – сообщили в прокуратуре.





Артём Ежаков



