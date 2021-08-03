Ливенских чиновников обязали создать безопасное место хранения чрезвычайно опасных отходов

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18:14, 2 августа 2021 года
Ливенских чиновников обязали создать безопасное место хранения чрезвычайно опасных отходовМестным жителям некуда складировать ртутьсодержащие лампы.
Орловская природоохранная прокуратура через суд добилась решения о создании на территории Ливенского района оборудованного места складирования отходов чрезвычайно опасного I класса. Ранее выяснилось, что для накопления ртутьсодержащих ламп поросту не было территории, а местные чиновники ненадлежащим образом исполнили обязанность по организации сбора такого мусора. Это потенциально могло привести к экологической угрозе, а также опасности для жизни и здоровья граждан. Решение суда вступило в законную силу, – сообщили в прокуратуре.
Артём Ежаков