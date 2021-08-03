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5:43, 3 августа 2021 года Орловские полицейские отбыли в командировку на Северный Кавказ Сводный отряд сменит на дежурстве своих земляков, стоящих там на страже с февраля.





Сводный отряд орловских полицейских отправился в командировку на Северный Кавказ, – сообщает областное УМВД. В сводном отряде – сотрудники ППС, ДПС, оперативники, наркополицейские, участковые и сотрудники территориальных ОВД. Они сменят своих земляков, служивших на Кавказе с февраля.

Контролировать ход «пересменки» будет начальник Штаба регионального УМВД Анатолий Госсельбах. Возглавил отряд командированных силовиков замглавы ОП №1 УМВД России по городу Орлу Евгений Семенов. Напутствовал правоохранителей руководитель областной полиции Юрий Савенков. Перед отправкой стражи порядка получили благословение от митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



