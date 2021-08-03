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6:20, 3 августа 2021 года Орловская Росгвардия проверяет школы в преддверии 1 сентября В регионе им предстоит проконтролировать безопасность примерно 700 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.





В Орловской области росгвардейцы приступили к инспекции образовательных учреждений, – сообщили в ведомстве. Проверки продлятся до конца августа.

Силовики обследуют охранные сигнализации, видеонаблюдение, тревожные кнопки и другие средства обеспечения безопасности. Персонал образовательных учреждений к 1 сентября будет дополнительно проинструктирован.

В Орловской области росгвардейцам предстоит изучить около 700 учебных заведений. К слову, в областном центре кнопки тревожной сигнализации установлены в 217 из 373 школ, в 185 из 190 дошкольных образовательных учреждений, а также во многих организациях среднего профессионального образования. Системы видеонаблюдения есть в 67 школах и 70 детских садах.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Орловской области





Артём Ежаков



