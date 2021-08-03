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7:45, 3 августа 2021 года На Орловщине разрешен отстрел 856 животных Лимит добычи регламентирован указом губернатора.





В Орловской области указом губернатора №378 от 26 июля 2021 года разрешен отстрел 856 животных. Разрешена добыча 50 лосей (4,2% от общей численности), 8 благородных оленей (3,2%), 742 европейских косуль (+7%) и 56 барсуков (8,2%).





Артём Ежаков



