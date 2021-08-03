вторник 3.08.2021 12:40:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

8:04, 3 августа 2021 года

В Орловской области стартует «Добрая неделя»

Благотворительное мероприятие пройдет с 3 по 9 августа.


На Орловщине с 3 по 9 августа пройдет «Добрая неделя». Участниками благотворительной акции стали Центр молодежи «Полет», Ресурсный центр добровольчества Орловской области, волонтеры-медики, волонтеры Победы, волонтеры культуры и группа помощи животным «Кот и Пес».
 
В рамках акции организован сбор пластика и батареек, сбор вещей для нуждающихся, благоустройство воинских захоронений, поздравление ветеранов с предстоящей 78-годовщиной освобождения города и области, сбор старых книг, лекарств и еды для животных. Помимо этого, на «Доброй неделе» запланированы интеллектуальные игры для детей и молодежи, концерты и спортивные мероприятия.
 
Со списком мероприятий можно ознакомиться в прикрепленном документе на сайте областного правительства.

Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области


Читайте также:В орловской Пришвинке организована помощь бездомным животным



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.