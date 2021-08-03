В Орловской области стартует «Добрая неделя»

Благотворительное мероприятие пройдет с 3 по 9 августа.

На Орловщине с 3 по 9 августа пройдет «Добрая неделя». Участниками благотворительной акции стали Центр молодежи «Полет», Ресурсный центр добровольчества Орловской области, волонтеры-медики, волонтеры Победы, волонтеры культуры и группа помощи животным «Кот и Пес».





В рамках акции организован сбор пластика и батареек, сбор вещей для нуждающихся, благоустройство воинских захоронений, поздравление ветеранов с предстоящей 78-годовщиной освобождения города и области, сбор старых книг, лекарств и еды для животных . Помимо этого, на «Доброй неделе» запланированы интеллектуальные игры для детей и молодежи, концерты и спортивные мероприятия.





Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области Со списком мероприятий можно ознакомиться в прикрепленном документе на сайте областного правительства.Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области