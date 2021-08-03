Урожай в Орловской области не стал меньше

Об этом заявил зампред областного правительства по развитию АПК Сергей Борзенков.

На Орловщине, несмотря на переменчивую погоду, объем урожая сохраняется на прошлогоднем – рекордном – уровне. В дожди намолачивают до 100 тыс. тонн зерна. В хорошую погоду показатель возрастает до 180-200 тыс. тонн зерна.



В выходные аграриям удалось собрать первый миллион тонн намолоченного урожая в этом году.