В Орле мужчина не смог пройти мимо открытой «Копейки»

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В Железнодорожном районе Орла полицейские установили подозреваемого в угоне, – сообщили в областном УМВД. Владелец припарковал незапертый ВАЗ-2101 на ночь, а утром не нашел машину на прежнем месте. Ее обнаружили неподалеку – угонщик проехал пару улиц, врезался в припаркованный «Рено» и покинул место ДТП.



За несколько часов правоохранители вышли на 27-летнего орловца. Он признался, что решив покататься, дернул за ручку «Копейки», в салоне замкнул провода в замке зажигания и поехал.



По инкриминируемой статье (ч.1 ст.166 УК РФ) мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.