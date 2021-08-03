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9:10, 3 августа 2021 года

В Орле мужчина не смог пройти мимо открытой «Копейки»

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.


В Железнодорожном районе Орла полицейские установили подозреваемого в угоне, – сообщили в областном УМВД. Владелец припарковал незапертый ВАЗ-2101 на ночь, а утром не нашел машину на прежнем месте. Ее обнаружили неподалеку – угонщик проехал пару улиц, врезался в припаркованный «Рено» и покинул место ДТП.
 
За несколько часов правоохранители вышли на 27-летнего орловца. Он признался, что решив покататься, дернул за ручку «Копейки», в салоне замкнул провода в замке зажигания и поехал.
 
По инкриминируемой статье (ч.1 ст.166 УК РФ) мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.



Артём Ежаков
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