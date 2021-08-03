Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Еще один путь лечения коронавируса. В Орле начали тестировать на ковид донорскую плазму.





- Гостеприимные и свободные от вируса. Два десятка предприятий общественного питания сегодня открыли «зоны отдыха».





- Правила войны. Фронтовик рассказал, почему никогда не курил, и до сих пор любит сладкое.





- Сегодня в детском Парке открыли зооуголок. Его обитатели переехали в новый дом и ждут гостей.





- «Голубые береты» сегодня отмечают свой праздник. Воздушно-десантным войскам - 91 год.



