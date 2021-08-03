Орловская область на полпути к отмене масочного режима

О текущей прививочной кампании в сетевых аккаунтах рассказал губернатор Клычков.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел традиционный прямой эфир в социальных сетях, во время которого рассказал о текущей прививочной кампании, а также снова заявил, что обязательную вакцинацию вводить не планирует.

«Я не собираюсь вводить обязательную вакцинацию. Мы один из тех регионов, которые ее не ввели. Другой вопрос, что в социальной сфере действительно надо создать максимальные условия для безопасности граждан. Все остальное – выбор каждого», – подчеркнул глава региона.

Для достижения коллективного иммунитета Минздрав выставил планку в 60% вакцинированных. В Орловской области это 355 тысяч человек. От этого норматива выполнено порядка половины. Ранее губернатор обещал снять масочный режим после вакцинации 50% жителей региона.

Клычков в очередной раз подчеркнул, что дистанционный режим в учебных заведениях вводить не планируется, но родители по-прежнему смогут переводить школьников на домашнее обучение.