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21:51, 2 августа 2021 года В Орле окончательно приняли Детский парк Здесь завершился второй этап работ. Об их итогах рассказал в сетевых аккаунтах губернатор Андрей Клычков.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня завершили и приняли работы в Детском парке. Склон высадили форзициями, в этом году они разрастутся, а уже в следующем зацветут желтым. Открыли зоовыставку, административный корпус, тренажерная зона работает. Будем и дальше развиваться. Пойдем вверх по примыкающим улицам. Но прошу никого ничего не ломать, мне уже жаловались на это».

Стоимость работ составила порядка 89 млн рублей.



Видео с официальной страницы Орловской области "ВКонтакте"





Артём Ежаков



