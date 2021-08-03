Главная » Новости



9:51, 3 августа 2021 года В Орле матери незаконно отказали в детской выплате Прокуратура обязала сотрудников соцзащиты назначить льготу.





В Орле постановлением прокуратуры Заводского района назначена ежемесячная выплата на малолетнего ребенка, – сообщили в ведомстве. Женщина обратилась к правоохранителям после отказа местного Центра соцзащиты в льготе. Сотрудники аргументировали решение отсутствием сведений об алиментах, но это – лишь право матери, а не обязанность, и женщина не требовала от отца финансовой помощи для ребенка.





Артём Ежаков



