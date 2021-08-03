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10:45, 3 августа 2021 года Ревнивый орловец ответит в суде за убийство в пьяном бреду 40-летний мужчина обвиняется в умерщвлении 50-летней сожительницы.





В Орле завершено расследование бытового убийства, случившегося в мае в одной из квартир в Северном районе, – сообщили в СК и прокуратуре. По версии стороны обвинения, неоднократно судимый 40-летний мужчина, выпив, на почве ревности поссорился с 50-летней сожительницей и забил ее насмерть, нанеся не менее 60 ударов в голову и туловище.



Материалы следствия вкупе с обвинением переданы в суд. Ревнивцу грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.



Фото пресс-службы областного СУ СК





Артём Ежаков



