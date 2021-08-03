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13:47, 3 августа 2021 года Верховских чиновников обязали выделить жилье троим сиротам Молодые люди уже отпраздновали новоселье.





Прокуратура Верховского района через суд добилась от местной администрации выдачи благоустроенных квартир троим сиротам, которые те, согласно закону, должны были получить, став совершеннолетними. После обращения молодых людей ведомство провело проверку, которая подтвердила нарушение законодательства, – сообщили в прокуратуре.





Артём Ежаков



