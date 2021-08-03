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10:11, 3 августа 2021 года В Орле пресекли распространение крупной партии героина В попытке сбыта наркотиков подозревают 25-летнего иностранца.





В Заводском районе Орла благодаря оперативной информации наркополицейскими задержан 25-летний гражданин республики ближнего зарубежья. В рюкзаке у него обнаружилось 64 свертка с героином. Силовики изъяли 110 граммов "зелья", что расценивается как крупный размер.



На время расследования иностранец взят под стражу, – сообщили в областном УМВД.



Фото УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



