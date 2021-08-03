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10:31, 3 августа 2021 года Двое пострадали в ДТП на Наугорском шоссе в Орле Травмы получили водитель и пассажирка «Волги».





Вчера около шести часов вечера на Наугорском шоссе в Орле столкнулись «Волга» и «Тойота Камри». 40-летний водитель отечественной легковушки сворачивал налево – на улицу Цветаева – и получил удар от встречной иномарки. Последнюю затем отбросило на металлический забор и опору ЛЭП. Пострадали водитель и 41-летняя пассажирка «Волги».





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 2 человека получили ранения, – сообщили в областном УГИБДД.



Фото УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



