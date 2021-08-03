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10:30, 3 августа 2021 года Четверо орловцев вчера стали жертвами COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 420).



Накануне выписано 67 орловцев (всего – 38 103). От последствий болезни скончалось 854 жителя региона (+4 летальных исхода).

Суточная заболеваемость в России – 22 010 (всего – 6 334 195), число выздоровевших – 18 963 (всего – 5 659 746). Общее число летальных исходов – 160 925 (+788 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



