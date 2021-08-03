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11:34, 3 августа 2021 года Орловский дайвинг-клуб «Диво» вернулся с шестой экспедиции на Валаам Искали обломки затонувшего военного самолета и старинного парусника.





Поисковики из орловского дайвинг-клуба «Диво» предприняли шестую экспедицию на Валаам. На дне Ладоги водолазы искали обломки военного самолета и старинного парусника, которые пытаются найти уже не первый год.



Работа дайверов, как это часто здесь бывает, осложнялась плохой видимостью. Но все же им удалось обнаружить якорь, который, предположительно, принадлежит тому самому кораблю. К сожалению, ничего другого найти не удалось, но поисковики обещают продолжать попытки.



Следующая поездка на «Северный Афон» у дайверов запланирована на май 2022-го, но клуб может отправиться в седьмую экспедицию уже через пару месяцев.





Юлия Опанасюк



