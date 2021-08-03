Главная » Новости



11:48, 3 августа 2021 года В Орле закупят оборудование для поиска наследственных болезней у новорожденных Современный инструментарий для неонатального скрининга получит НКМЦ им. З.И.Круглой.





Распоряжением правительства Орловской области НКМЦ им. З.И.Круглой выделено 1,9 млн рублей на приобретение современного оборудования для неонатального скрининга, – сообщат региональный информационный портал. Новый инструментарий придет на смену устаревшему.



Неонатальный скрининг – это обследование младенца на пять наиболее распространенных наследственных заболеваний: муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, галактоземия, адреногенитальный синдром и фенилкетонурия.





Артём Ежаков



