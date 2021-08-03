В Орле закупят оборудование для поиска наследственных болезней у новорожденных

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11:48, 3 августа 2021 года
В Орле закупят оборудование для поиска наследственных болезней у новорожденныхСовременный инструментарий для неонатального скрининга получит НКМЦ им. З.И.Круглой.
Распоряжением правительства Орловской области НКМЦ им. З.И.Круглой выделено 1,9 млн рублей на приобретение современного оборудования для неонатального скрининга, – сообщат региональный информационный портал. Новый инструментарий придет на смену устаревшему.
Неонатальный скрининг – это обследование младенца на пять наиболее распространенных наследственных заболеваний: муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, галактоземия, адреногенитальный синдром и фенилкетонурия.
Артём Ежаков