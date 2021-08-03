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12:27, 3 августа 2021 года В Орле открылась выставка священника-живописца Познакомиться с работами Алексея Комова можно в музее изобразительных искусств.





В орловском музее изобразительных искусств открылась выставка Алексея Комова – священника болховского Троицкого собора Троице-Оптина монастыря и члена союза художников России. В экспозиции – итог 10-летней работы необычного мастера.



Мужчина стал служителем церкви до завершения обучения на факультете живописи. Художник продолжает традиции русского реализма – духовный опыт, любовь к русской истории, мастерство и тонкое чувство родной природы на его полотнах говорят сами за себя.



Вместе с Алексеем Комовым зрители могут совершить путешествие по Золотому кольцу, побывать в дремучих русских лесах, на Севере и Юге, полюбоваться старинными храмами и монастырями, а также заброшенными сельскими церквушками.





Эва Стасюлевич



