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13:17, 3 августа 2021 года Инженер «Орелэнерго» получил два с половиной года колонии за смерть подростка Трагедия развернулась в селе Вепринец больше года назад.





Покровский районный суд приговорил главного инженера района электросетей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 30 тысяч рублей за выполнение работ, повлекших по неосторожности смерть человека.



Доказано, что осужденный не обеспечил проведение аварийных работ воздушной ЛЭП в селе Вепринец, зная о её повреждении. С 1 по 7 июля 2020 года под действием ветра и качающихся ветвей деревьев провода схлестнулись, из-за чего произошло короткое замыкание и обрыв линии. 8 июля лежащий кабель подобрал 16-летний подросток и получил смертельный разряд, – сообщают областной СУ СК и прокуратура.





Артём Ежаков



