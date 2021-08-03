В Орле завершен ремонт Детского парка

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14:00, 3 августа 2021 года
В Орле завершен ремонт Детского паркаС последними обновлениями познакомилась съемочная группа ГТРК «Орёл».
Уже год детский парк – одно из самых популярных мест отдыха горожан. Качели, карусели, спортивные тренажёры – развлечения находят и малыши, и взрослые.
На завершающий этап реконструкции выделили 89 миллионов рублей. Провели ремонт лестничных спусков, добавили освещения, установили тренажеры. Капитально отремонтировали административный корпус. Празднуют новоселье и местные зверюшки. В старом помещении была плохая вентиляция и неудобные вольеры. Теперь «квартиры» морских свинок, попугаев и других животных стали светлее и просторнее.
По словам мэра Орла, в ближайшие годы преображение ждет «Стрелку» – место слияния Оки и Орлика.
Юлия Сабельникова