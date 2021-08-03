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14:28, 3 августа 2021 года

Спасибо ветеранам

В преддверии 78-ой годовщины освобождения Орла от фашистских захватчиков мы побывали в гостях у Ашота Мискаряна. Он освобождал Краснодар, был представлен к медали «За боевые заслуги», получил два тяжелых ранения, а после восстановления работал в Челябинске, на танковом заводе.


Восемнадцатилетний летний Ашот Мискарян сначала отправился на сборный пункт в Грузии, а после недолгой учебы – на фронт.

Под городом Крымск молодой солдат впервые был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Не хватало врачей и медикаментов, не было еды, кругом грязь и вши. Вот это он вспоминает, как самое страшное время – очень боялся потерять ногу.

Но все обошлось. Постепенно пошел на поправку и через некоторое время уже принимал участие в тяжелых боях за Краснодар. Там же Мискарян подучил медаль «За боевые заслуги» и новое тяжелое ранение, теперь уже в другую ногу. После госпиталя боец очень просился на фронт, в свою часть, но его комиссовали и направили на танковый завод в Челябинск. Фронт в них очень нуждался.

В этом году Ашоту Гаригеновичу исполняется 97 лет. Он до сих пор водит машину, обожает своих правнучек и дом, который построил вместе с сыном Арменом. Выращивает виноград и о войне вспоминать не любит. «Что было, то прошло», – говорит ветеран, и желает каждому мира и любви.


Эва Стасюлевич
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