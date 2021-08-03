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14:31, 3 августа 2021 года Орел лидирует в голосовании на создание инклюзивного пляжа От откликнувшихся на конкурс жителей региона потребуется последний шаг – подтвердить почту, которую они указывали в электронном бланке.





Орел имеет реальный шанс бесплатно получить дорогостоящее оборудование для создания инклюзивного пляжа. Жители региона обеспечили областной столице огромный гандикап перед шестью городами-конкурсантами.









Чтобы победа стала официальной, всем участникам голосования следует подтвердить свою электронную почту, которую указывали в электронном бюллетене. Организаторы направили туда письмо, в котором требуется подтвердить свой голос, отправив ответным сообщением «За Орел» и прикрепить ссылку на свой профиль в социальных сетях. Если Вы не присутствуете там, достаточно написать «За Орел» и указать свое имя.



Спецоборудование победившему в голосовании городу подарит Калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». У Орла в конкурентах – Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи.



Для обустройства пляжа победитель получит 30 щитов настила для площадки, два пляжных кресла-коляски, пять высоких и комфортных шезлонга с противопролежневыми матрацами, два пляжных матраца для отдыха на суше и на воде, а также зонтики, шатер, информационные знаки и т.п.



Фото предварительных результатов голосования со страницы главы областного департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной «ВКонтакте»



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Артём Ежаков



