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15:41, 3 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сказочная страна в центре Орла. Завершено благоустройство Детского парка.



- День Победы они приближали ценой ранений и потерь. ГТРК «Орел» побывала в семье фронтовика, у которого подрастают уже две правнучки.



- Тайны затонувших кораблей пытаются раскрыть орловские поисковики. Орловский дайвинг-клуб «Диво» вновь исследовал дно Ладоги.



- Почти 2 миллиона выделено на новое оборудование для поиска наследственных заболеваний у новорождённых.



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