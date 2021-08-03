В Орле на День города организуют игру в лазертаг

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15:49, 3 августа 2021 года
В Орле на День города организуют игру в лазертагМэрия опубликовала план праздничных мероприятий в Детском и Городском парках.
Пятого августа в Детском и Городском парках Орла организуют насыщенную программу празднования Дня города. В нее вошли мастер-классы и выставки, флешмобы и концерты, а также викторины и игровые программы. По большей части, это предназначено для малышей и их родителей.
В Городском парке торжества начнутся в 13:00. Здесь можно будет поиграть в военизированную игру «лазертаг», сделать снимки в фотозоне, потанцевать и т.д. В Детском парке праздник стартует с 11:00. Тут можно будет увидеть мастер-классы, нарисовать на асфальте открытку для любимого города и насладиться шоу мыльных пузырей.
С полным списком мероприятий можно ознакомиться здесь. Соблюдение противоэпидемических мер строго обязательно.
Артём Ежаков