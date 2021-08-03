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16:26, 3 августа 2021 года

На озере Светлая Жизнь в Орле запретят водный транспорт

Неудобства вводятся на время проведения 10-й Студенческой парусной регаты «Регион-57».


В Орле на озере Светлая Жизнь с 4 по 8 августа с 11:00 до 18:00 вводится запрет на использование гражданского водного транспорта – водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок). Неудобства связаны с проведением 10-й Студенческой парусной регаты «Регион-57», посвященной Дню города и 78-й годовщине Победы на Орловско-Курской дуге, – сообщили в мэрии.

К слову, в соревнованиях будут участвовать 100 человек. Регата пройдет в классах:

• «Луч-мини» – юноши и девушки 2003-2009 годов рождения;
• «Лазер 4,7» – юноши и девушки 2004-2009 годов рождения;
• «Оптимист» – старшая группа юношей и девушек 2006-2012 годов рождения и младшая группа мальчиков и девочек 2010-2012 годов рождения

Также предусмотрены классы «Снайп» и «Парусная доска Фанборд», в которых примут участие ребята 2008 года рождения и старше, – сообщили в областной администрации.


Артём Ежаков
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