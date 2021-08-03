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17:02, 3 августа 2021 года В Орловскую область поступило 24,6 тысяч доз «Спутника V» О прибытии крупной партии вакцины в регион сообщил губернатор Андрей Клычков.





На Орловщину прибыла очередная крупная партия вакцины против COVID-19. В этот раз – 24,6 тысяч доз «Спутника V». Губернатор Клычков заявил, что с завтрашнего дня препарат начнут распределять по областным прививочным пунктам. Советник главы региона Сергей Лежнев также сообщил, что Орелфармация купила дополнительную морозильную камеру на 400 литров.





Артём Ежаков



