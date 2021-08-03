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17:26, 3 августа 2021 года

Работники орловского хлебокомбината прошли вакцинацию

Там привиться решили сразу 70 человек. Они получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».


Орловский хлебокомбинат намерен ускорить темпы вакцинации сотрудников. Из почти 600 человек пока привиты 50. Еще 70 сегодня получили дозу однокомпонентного «Спутника Лайт».

Главная задача медиков перед прививкой – удостовериться в отсутствии противопоказаний. Если нет серьезных хронических заболеваний, а общее самочувствие в норме – можно вакцинироваться. Ради прививки Евгения Анохина задержалась на работе: после ночной смены осталась на вакцинацию.
Евгения Анохина, сотрудник Орловского хлебокомбината: «Для каждого сознательного человека очень важно сделать прививку: для своего здоровья и здоровья своей семьи. Это очень важно, потому что очень напряженная обстановка».
На хлебокомбинате уверены – побороть болезнь поможет коллективный иммунитет. И готовы внести в это свою лепту.
Андрей Конов, генеральный директор Орловского хлебокомбината: «Я думаю, что мы через 2-3 недели сформируем еще один список и подадим его в поликлинику для дальнейшей вакцинации».
Всего в регионе провакцинировано 10 074 работника, в том числе 6 600 человек из сельского хозяйства и 3,5 тысячи из пищевой и перерабатывающей промышленности.


Юлия Сабельникова
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