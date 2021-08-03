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17:42, 3 августа 2021 года В преддверии Дня города в центре праздничных событий – ветераны Один из них – подполковник в отставке, кавалер ордена Великой Отечественной войны первой степени, двух медалей «За боевые заслуги», а также медалей «За победу над Германией» и взятие Варшавы – Александр Терешонок.





Война для Александра Трофимовича началась, когда ему было 15. Трое старших братьев ушли на фронт, а он остался в родной деревне, которая вскоре попала в оккупацию. А затем все местное население немцы погнали в Германию. По пути он несколько раз пытался бежать, но удалось это только с третьей попытки. В 1943-м году, в свое восемнадцатилетие, Александр Трофимович попал на фронт.

Александр Терешонок, ветеран Великой Отечественной войны: «Хотя был тогда маленьким винтиком – командир минометного расчета. А он был у меня 50 мм, который по траншеям стрелял с дальностью полета около километра». Затем была маршевая рота и участие в Висло-Одерской операции. Тогда враг уже отступал, а советская армия уверенно проходила по 20-30 километров в день. Обычно пешие и машинные экипажи держались вместе. Но однажды танки обогнали пехоту, и попали в засаду.



Память обо всех событиях военного, а затем и мирного времени Александр Трофимович сохранил в своей книги воспоминаний. Тираж у нее небольшой и поэтому каждый экземпляр книги наперечет, но познакомиться с нелегкими военными буднями мог любой желающий, обратившись к семье автора. Накануне дня города один экземпляр книги вернулся в домашнюю библиотеку.



Внимание для Александра Трофимовича – особенно ценно. Здоровье уже дает о себе знать и на массовые мероприятия он выбирается редко. Поэтому день пятого августа он будет встречать в тихом семейном кругу.





Екатерина Игнатюк



