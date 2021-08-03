В Парке Победы проходят последние приготовления перед открытием

Оно запланировано на 5 августа.

Пятого августа состоится официальное открытие Парка Победы после ремонта. Работы там начались в октябре 2020-го в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». На благоустройство места отдыха было потрачено 242 млн рублей.

В Парке Победы установлены памятник и стела, посвященные защитникам, появились спортивная и детская площадки, новые лавочки, урны, уложен асфальт и тротуарная плитка. Кроме того, здесь можно будет кататься на велосипедах, велодорожки уже прошли проверку. За парком установлено видеонаблюдение, будет дежурить патруль.

Несмотря на то, что официальное открытие состоится 5 августа, благоустройство парка продолжится.