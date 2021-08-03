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18:21, 3 августа 2021 года

В Парке Победы проходят последние приготовления перед открытием

Оно запланировано на 5 августа.


Пятого августа состоится официальное открытие Парка Победы после ремонта. Работы там начались в октябре 2020-го в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». На благоустройство места отдыха было потрачено 242 млн рублей. 
 
В Парке Победы установлены памятник и стела, посвященные защитникам, появились спортивная и детская площадки, новые лавочки, урны, уложен асфальт и тротуарная плитка. Кроме того, здесь можно будет кататься на велосипедах, велодорожки уже прошли проверку. За парком установлено видеонаблюдение, будет дежурить патруль.
 
Несмотря на то, что официальное открытие состоится 5 августа, благоустройство парка продолжится.
 
Дмитрий Кузнецов, начальник управления капитального строительства г. Орла: «У нас разработана проектная документация на второй этап реконструкции. Вторая очередь - место, которое располагается ближе к реке. Стоимость работ 150 миллионов рублей. Надеемся, что в этом или следующем году благоустроим парк в полном объеме».



Юлия Опанасюк
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