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18:48, 3 августа 2021 года Мэр Орла обратился к уличным художникам Глава города попросил не портить внешний вид города.





Мэр Орла Юрий Парахин опубликовал сообщение в социальных сетях с призывом беречь внешний облик города. Речь прежде всего шла о внешем виде нижней части Александровского моста.

«Внешне — красивый, царственный, но внутри — жуткая грязь! Арки усыпаны признаниями в любви и нецензурщиной, бессмысленными фразами и строками из песен. Это вандализм, и это преследуется по закону», - написал Парахин.





Фото со По словам руководителя города, им было дано поручение МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» составить смету на косметический ремонт Александровского моста. Также Юрий Парахин пообещал установить камеры видеонаблюдения.Фото со страницы Юрия Парахина "ВКонтакте"





Анастасия Дорохова



