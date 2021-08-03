Главная » Новости



19:08, 3 августа 2021 года В Заводском районе Орла до 1 сентября отремонтируют шесть контейнерных площадок Об этом сообщает пресс-служба областного оператора по обращению с ТКО «Зеленая роща».







В Заводском районе Орла до 1 сентября приведут в порядок шесть мусорных площадок. Речь идет о территориях скопления отходов на улицах Кромская и Комсомольская в 909-м квартале – здесь есть проблемы с ограждением зон, из-за чего мусор разносится ветром, а также скопления крупных отходов. Помимо всего прочего, возникла необходимость усилить контроль за здешними перевозчиками ТКО. Обветшавшие контейнеры будут отремонтированы или заменены. На каждой планируется оборудовать бункеры для крупного мусора.





Артём Ежаков



