В Заводском районе Орла до 1 сентября отремонтируют шесть контейнерных площадок

В Заводском районе Орла до 1 сентября приведут в порядок
шесть мусорных площадок. Речь идет о территориях скопления отходов на улицах Кромская и Комсомольская в 909-м квартале – здесь есть проблемы с ограждением зон, из-за чего мусор разносится ветром, а также скопления крупных отходов. Помимо всего прочего, возникла необходимость усилить контроль за здешними перевозчиками ТКО.
Обветшавшие контейнеры будут отремонтированы или заменены. На каждой планируется оборудовать бункеры для крупного мусора.